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Это интересно 22.01.2019 14:39

Испанский суд приговорил Роналду к условному сроку и штрафу в 19 млн евро по делу о неуплате налогов

Суд Мадрида приговорил известного португальского футболиста Криштиану Роналду к почти двум годам условного заключения и штрафу в почти 19 млн евро по делу о налоговых махинациях, сообщает во вторник Associated Press.

По данным агентства, К.Роналду провел в здании суда примерно 45 минут, подписав соглашение о сделке со следствием.

Как отмечают западные СМИ, суд ранее отклонил просьбу К.Роналду об участии в заседании по видеосвязи, а также - просьбу воспользоваться служебным входом. Футболист прибыл к зданию суда в черном микроавтобусе в сопровождении охраны и партнерши.

В июне прошлого года португальский футболист заключил сделку с испанским правосудием, согласившись на два года тюрьмы условно и штраф в 18,8 млн евро за уклонение от уплаты налогов.

Разбирательство в Мадриде началось в июне 2017 года. В июле того же года футболиста допросили. Тогда он заявил, что у него не было намерения уклонять от уплаты налогов. Прокуратура обвинила его в уклонении от уплаты налогов в Испании в период с 2011 до 2014 годы. Речь идет о сумме 14,7 млн евро. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.

В настоящее время К.Роналду выступает за команду из Турина "Ювентус". Он перешел туда перед стартом текущего сезона из мадридского ""Реала".

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Тэги: ИСПАНИЯ, ФУТБОЛИСТ, НАЛОГИ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]