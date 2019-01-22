Испанский суд приговорил Роналду к условному сроку и штрафу в 19 млн евро по делу о неуплате налогов

Суд Мадрида приговорил известного португальского футболиста Криштиану Роналду к почти двум годам условного заключения и штрафу в почти 19 млн евро по делу о налоговых махинациях, сообщает во вторник Associated Press.
По данным агентства, К.Роналду провел в здании суда примерно 45 минут, подписав соглашение о сделке со следствием.
Как отмечают западные СМИ, суд ранее отклонил просьбу К.Роналду об участии в заседании по видеосвязи, а также - просьбу воспользоваться служебным входом. Футболист прибыл к зданию суда в черном микроавтобусе в сопровождении охраны и партнерши.
В июне прошлого года португальский футболист заключил сделку с испанским правосудием, согласившись на два года тюрьмы условно и штраф в 18,8 млн евро за уклонение от уплаты налогов.
Разбирательство в Мадриде началось в июне 2017 года. В июле того же года футболиста допросили. Тогда он заявил, что у него не было намерения уклонять от уплаты налогов. Прокуратура обвинила его в уклонении от уплаты налогов в Испании в период с 2011 до 2014 годы. Речь идет о сумме 14,7 млн евро. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.
В настоящее время К.Роналду выступает за команду из Турина "Ювентус". Он перешел туда перед стартом текущего сезона из мадридского ""Реала".
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