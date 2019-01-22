SAP SE готова принять участие в цифровизации экономики Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Давосе встретился с генеральным исполнительным директором компании «SAP SE» Биллом Макдермотом.
Б.Макдермот выразил готовность компании поддержать реализацию проводимой И.Алиевым экономической политики и формирование цифровой экономики. По его словам, компания «SAP SE» может внести вклад в цифровую экономику, и в целом развитию цифровизации как государственного, так и частного сектора.
В свою очередь, И.Алиев выразил удовлетворение сотрудничеством Азербайджана с «SAP SE». По его мнению, сотрудничество компании с соответствующими структурами Азербайджана внесло вклад в развитие экономики, повышению прозрачности, созданию новых рабочих мест.
Глава государства подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества в этом направлении.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»