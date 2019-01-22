SAP SE готова принять участие в цифровизации экономики Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Давосе встретился с генеральным исполнительным директором компании «SAP SE» Биллом Макдермотом.

Б.Макдермот выразил готовность компании поддержать реализацию проводимой И.Алиевым экономической политики и формирование цифровой экономики. По его словам, компания «SAP SE» может внести вклад в цифровую экономику, и в целом развитию цифровизации как государственного, так и частного сектора.

В свою очередь, И.Алиев выразил удовлетворение сотрудничеством Азербайджана с «SAP SE». По его мнению, сотрудничество компании с соответствующими структурами Азербайджана внесло вклад в развитие экономики, повышению прозрачности, созданию новых рабочих мест.

Глава государства подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества в этом направлении.

Ф.Исазаде