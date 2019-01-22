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Транспорт и связь 22.01.2019 14:52

SAP SE готова принять участие в цифровизации экономики Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Давосе встретился с генеральным исполнительным директором компании «SAP SE» Биллом Макдермотом.

Б.Макдермот выразил готовность компании поддержать реализацию проводимой И.Алиевым экономической политики и формирование цифровой экономики. По его словам, компания «SAP SE» может внести вклад в цифровую экономику, и в целом развитию цифровизации как государственного, так и частного сектора.

В свою очередь, И.Алиев выразил удовлетворение сотрудничеством Азербайджана с «SAP SE». По его мнению, сотрудничество компании с соответствующими структурами Азербайджана внесло вклад в развитие экономики, повышению прозрачности, созданию новых рабочих мест.

Глава государства подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества в этом направлении.

Ф.Исазаде

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Тэги: SAP SE, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]