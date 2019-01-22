Производство цемента в Азербайджане в 2018г увеличилось на 12%

В Азербайджане в 2018 году произведено стройматериалов на сумму 632,3 млн манатов, что на 26,3% больше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 12,3% - до 3 млн 444,8 тыс. тонн, готовой бетонной смеси – на 78,6% - до 1 млн 408,2 тыс. тонн, строительной извести - на 3,4% - до 30,8 тыс. тонн.
Кроме этого, увеличилось производство обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – на 49,8% – до 33,728 тыс. тонн, асфальта – в 2 раза - до 290,2 тыс. тонн, строительного кирпича - на 14,9% - до 343,5 тыс. кубометров.
При этом, производство строительного гипса в прошлом году сократилось на 51,1% - до 40,8 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – на 24,3% - до 108,8 тыс. кубометров, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - на 22,8% - до 74,4 тыс. тонн.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»