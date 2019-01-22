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СНГ 22.01.2019 16:02

Президент Таджикистана снял с должности гендиректора Tajik Air Хайрулло Рахимова

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил от занимаемой должности генерального директора национальной авиакомпании Tajik Air Хайрулло Рахимова, сообщила во вторник пресс-служба главы таджикского государства.

В указе таджикского лидера отмечается, что Х.Рахимов, который возглавлял авиакомпанию с января 2016 года, уволен "по итогам расширенного заседания правительства Таджикистана и в связи с допущением серьезных недостатков и нарушений".

Другим указом гендиректором Tajik Air назначен Дилшод Исматуллозода, ранее занимавшего должность заместителя руководителя исполнительного аппарата президента.

В начале января национальная таджикская авиакомпания Tajik Air приостановила выполнение зарубежных рейсов по коммерческим причинам и отправила часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

Согласно информации на сайте Tajik Air, компания осуществляла полеты в города РФ, Узбекистана, Китая, Киргизии, Ирана, Индии, Казахстана. В числе российских направлений - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут.

"Решение отпустить сотрудников в отпуск без содержания было принято с целью оптимизации расходов в непростое для компании время", - сообщило 10 января издание "Азия-Плюс" со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Азиза Хайруллоева.

По его словам, "в неоплачиваемый отпуск отправлены только те сотрудники, которые остались без работы в связи с приостановкой рейсов".

В начале года авиакомпания объявила, что вынуждена внести изменения в расписание рейсов на январь 2019 года "в связи с нерентабельностью некоторых рейсов".

Позже Tajik Air сообщила, что обслуживать пассажиров авиакомпании до конца текущего осенне-зимнего периода на российском направлении будет авиакомпания Somon Air.

Сообщалось, что деятельность национального авиаперевозчика проверяет специальная комиссия во главе с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. Проверка проводится по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который раскритиковал работу авиакомпании на правительственном заседании 29 ноября 2018 года.

В октябре 2018 года правительство Таджикистана объявило, что готово приватизировать Tajik Air, чтобы спасти компанию от банкротства. В сентябре правительство Таджикистана приняло решение о создании Специальной программы господдержки авиаперевозчика на 2018-2023 годы с целью развития материально-технической базы, повышения конкурентоспособности и финансово-хозяйственного оздоровления.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АВИАКОМПАНИЯ, ДИРЕКТОР, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]