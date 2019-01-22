В районе Ла-Манша ищут аргентинского футболиста, пропавшего при крушении самолета - СМИ

Спасатели ведут во вторник поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает BBC.
Речь идет о легком одномоторном самолете Piper Malibu, на котором, по имеющимся данным, футболист направлялся из Франции в Великобританию. Кроме него на борту находился еще один человек.
Поисково-спасательная операция стартовала еще в понедельник вечером, но была приостановлена на ночь. Полиция расположенного в Ла-Манше острова Гернси сообщила, что обследовала уже более 2,5 тыс. кв км, но пока не обнаружила никаких следов исчезнувшего самолета.
В настоящее время спасатели продолжают поисковые работы, в которых задействованы вертолеты, самолеты и спасательные лодки.
Между тем, руководитель поисковой команды Нормандских островов Джон Фицджеральд сообщил агентству Associated Press, что вряд ли получится найти выживших. "Я не ожидаю, что удастся найти кого-то живым. Я думаю, береговая охрана тоже так думает", - отметил Дж.Фицджеральд.
В "Кардифф Сити" заявили, что обеспокоены сообщениями о крушении самолета и ожидают подтверждения данных, согласно которым на борту находился Э.Сала.
В конце прошлой недели 28-летний аргентинец подписал контракт о переходе из французского футбольного клуба "Нант" в "Кардифф Сити" (Уэльс). Сумма сделки составила 15 млн фунтов стерлингов.
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