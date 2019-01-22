Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $61,47 за баррель

Нефтяной рынок ускорил снижение в ходе торгов во вторник из-за рисков падения темпов роста мировой экономики, что негативно скажется на спросе на топливо.
Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:13 подешевели на $1,27 (2,02%) - до $61,47 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на февраль, торги которым завершаются во вторник, на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $1,09 (2,03%) - до $52,71 за баррель. Более активно торгуемый мартовский контракт подешевел на $1,04 (1,92%) - до $53 за баррель.
Как сообщалось, накануне Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,5% с 3,7%. В 2020 году МВФ ожидает повышения глобального ВВП на 3,6%.
До этого Китай сообщил о том, что ВВП страны увеличился в прошлом году на 6,6%, минимальными темпами за почти три десятилетия.
После этого глава МВФ Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявила, что "риски более резкого падения мирового роста усилились в последнее время".
"Будь то новый фокус на Китае, осторожные заявления из Давоса, ухудшение прогноза МВФ, сложная ситуация с Brexit или общий поток негативных новостей за последние дни, но причин не поддаваться последнему ралли нефтяных котировок предостаточно", - говорится в отчете аналитиков компании JBC Energy.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»