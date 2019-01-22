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ТЭК 22.01.2019 15:32

Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $61,47 за баррель

Нефтяной рынок ускорил снижение в ходе торгов во вторник из-за рисков падения темпов роста мировой экономики, что негативно скажется на спросе на топливо.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:13 подешевели на $1,27 (2,02%) - до $61,47 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль, торги которым завершаются во вторник, на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $1,09 (2,03%) - до $52,71 за баррель. Более активно торгуемый мартовский контракт подешевел на $1,04 (1,92%) - до $53 за баррель.

Как сообщалось, накануне Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,5% с 3,7%. В 2020 году МВФ ожидает повышения глобального ВВП на 3,6%.

До этого Китай сообщил о том, что ВВП страны увеличился в прошлом году на 6,6%, минимальными темпами за почти три десятилетия.

После этого глава МВФ Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявила, что "риски более резкого падения мирового роста усилились в последнее время".

"Будь то новый фокус на Китае, осторожные заявления из Давоса, ухудшение прогноза МВФ, сложная ситуация с Brexit или общий поток негативных новостей за последние дни, но причин не поддаваться последнему ралли нефтяных котировок предостаточно", - говорится в отчете аналитиков компании JBC Energy.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]