Саакашвили пожелал Тимошенко успехов на президентских выборах

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили высказался в поддержку Юлии Тимошенко на выборах президента Украины.
В видеообращении, которое продемонстрировали на съезде партии "ВО "Батькивщина" во вторник в Киеве, М.Саакашвили выразил уверенность: заявления Ю.Тимошенко о том, что стоимость газа на Украине может быть ниже, не являются популистскими.
"Если убрать элемент олигархических денег, которые украинцы платят за газ и электроэнергию в карманы олигархов и Порошенко, естественно, электричество и газ могут быть дешевле. Украина может стать великой страной и сверхдержавой. Но для этого нужно убирать Порошенко и его банду", - сказал экс-президент Грузии.
"Потому в этом соревновании я желаю успехов Украине, желаю успехов Юлии Тимошенко, желаю успехов каждому из вас", - отметил он.
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