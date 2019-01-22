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СНГ 22.01.2019 16:25

Саакашвили пожелал Тимошенко успехов на президентских выборах

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили высказался в поддержку Юлии Тимошенко на выборах президента Украины.

В видеообращении, которое продемонстрировали на съезде партии "ВО "Батькивщина" во вторник в Киеве, М.Саакашвили выразил уверенность: заявления Ю.Тимошенко о том, что стоимость газа на Украине может быть ниже, не являются популистскими.

"Если убрать элемент олигархических денег, которые украинцы платят за газ и электроэнергию в карманы олигархов и Порошенко, естественно, электричество и газ могут быть дешевле. Украина может стать великой страной и сверхдержавой. Но для этого нужно убирать Порошенко и его банду", - сказал экс-президент Грузии.

"Потому в этом соревновании я желаю успехов Украине, желаю успехов Юлии Тимошенко, желаю успехов каждому из вас", - отметил он.

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Тэги: УКРАИНА, ТИМОШЕНКО, СААКАШВИЛИ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]