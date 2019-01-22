Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-ноябре 2018г увеличился на 39%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-ноябре 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 39,4% - до 133,9 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $33 млн 307,5 тыс. (рост на 45,3% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 366,4 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 14,1%) на сумму $57 млн 820,9 тыс. (спад на 7,4%).

Кроме этого, за отчетный период на 10,4% - до 156,9 тыс. единиц увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $29 млн 573,2 тыс. (рост на 21,7%).

Б.Рустамбеков