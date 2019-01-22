На месте крушения бомбардировщика Ту-22М3 тушат возгорание

На месте крушения военного бомбардировщика возникло возгорание, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"Есть информация, что упал и горит военный самолет. На месте работают подразделения двух воинских частей и отделение 43 пожарной части из Оленегорска", - рассказал собеседник агентства.
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке в Оленегорске Мурманской области. "Сегодня днем в Оленегорске при заходе на посадку бомбардировщик ТУ-22М3 потерпел крушение", - сказал собеседник агентства.
Другой осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что ЧП произошло в районе военной авиабазы Оленья. Оленья - аэродром российской дальней авиации на Кольском полуострове.
По информации Минобороны РФ в результате жесткой посадки Ту-22М3 в Мурманской области два члена экипажа погибли, двое выжили.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»