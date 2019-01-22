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СНГ 22.01.2019 15:55

На месте крушения бомбардировщика Ту-22М3 тушат возгорание

На месте крушения военного бомбардировщика возникло возгорание, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Есть информация, что упал и горит военный самолет. На месте работают подразделения двух воинских частей и отделение 43 пожарной части из Оленегорска", - рассказал собеседник агентства.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке в Оленегорске Мурманской области. "Сегодня днем в Оленегорске при заходе на посадку бомбардировщик ТУ-22М3 потерпел крушение", - сказал собеседник агентства.

Другой осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что ЧП произошло в районе военной авиабазы Оленья. Оленья - аэродром российской дальней авиации на Кольском полуострове.

По информации Минобороны РФ в результате жесткой посадки Ту-22М3 в Мурманской области два члена экипажа погибли, двое выжили.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МУРМАНСК, САМОЛЕТ, ТУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]