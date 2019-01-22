Во Франции допрашивают рэпера Криса Брауна, подозреваемого в изнасиловании

Французские следователи проводят допрос популярного американского рэпера Криса Брауна, которого подозревают в изнасиловании, сообщает во вторник местное телевидение.

По данным французских СМИ, певец был взят под стражу в понедельник, после того, как женщина, фамилия которой не называется, заявила, что он ее изнасиловал. По ее версии, это произошло на прошлой неделе в парижском отеле Mandarin Oriental. Кроме того, рэпера подозревают в нарушении французских законов, касающихся наркотиков.

Расследованием занимается прокуратура Парижа.

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