Во Франции допрашивают рэпера Криса Брауна, подозреваемого в изнасиловании

Французские следователи проводят допрос популярного американского рэпера Криса Брауна, которого подозревают в изнасиловании, сообщает во вторник местное телевидение.
По данным французских СМИ, певец был взят под стражу в понедельник, после того, как женщина, фамилия которой не называется, заявила, что он ее изнасиловал. По ее версии, это произошло на прошлой неделе в парижском отеле Mandarin Oriental. Кроме того, рэпера подозревают в нарушении французских законов, касающихся наркотиков.
Расследованием занимается прокуратура Парижа.
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