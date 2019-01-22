В Европе обеспокоены растущим числом запросов от грузинских граждан о политическом убежище

Послы пяти европейских стран в Тбилиси хотят обсудить с министром внутренних дел Грузии Георгием Гахария ситуацию с растущим числом обращений от грузинских граждан о предоставлении им политического убежища.

"В странах Шенгенской зоны - Франции, Германии, Швеции, Греции и Швейцарии серьезно обеспокоены возросшим количеством обращений за политическим убежищем со стороны грузинских граждан, поэтому мы хотим обсудить и найти решение этого вопроса с министром внутренних дел Грузии и грузинским правительством", - сказал во вторник журналистам посол Франции в Грузии Паскаль Менье.

Он отметил, что только в декабре 2018 года около 1 тыс. грузинских граждан обратились к властям Франции с просьбой предоставить политическое убежище.

"Грузия безопасная страна и в ней не преследуются граждане по политическим или другим мотивам, поэтому граждане Грузии в отличие от граждан Сирии или Афганистана не могут рассчитывать на получение во Франции, а также в других государствах Шенгенской зоны политического убежища", - подчеркнул французский дипломат.

Он сообщил, что правительства европейских стран обеспокоены и растущими фактами совершения преступлений грузинскими гражданами в странах Европы.

Грузия получила право на въезд своих граждан без виз в страны Шенгенской зоны Европы в марте 2017 года. По заявлению представителей грузинских властей, немало граждан Грузии нарушают правила либерализации виз, этот вопрос взят на контроль.

На минувшей неделе, по сообщениям СМИ, из Германии, Австрии и Ирландии были принудительно депортированы 62 гражданина Грузии.