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Дальнее зарубежье 22.01.2019 16:21

Эйфелеву башню в Париже закрыли из-за снегопада

Одна из главных достопримечательностей французской столицы - Эйфелева башня - во вторник приостановила работу из-за снегопада.

"Из-за снегопада Эйфелева башня в настоящий момент закрыта для посещения", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте достопримечательности.

Ресторан под названием 58 Tour Eiffel, расположенный на первом ярусе башни, также закрыт.

Ранее во вторник снегопад обрушился на центральный регион Франции, что затруднило движение транспорта.

В регионе Иль-де-Франс уже ограничили скорость движения автомобилей. Грузовым машинам и транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, запрещен въезд на ряд автомагистралей.

Французские железнодорожные компании предупредили своих пассажиров о том, что из-за непогоды движение поездов может осуществляться с перебоями.

В парижских аэропортах на запрос газеты "Фигаро" накануне сообщили, что готовы к таким погодным условиям. Между тем, в официальном Twitter-аккаунте столичных аэропортов размещено сообщение, в котором рекомендуется заранее проверять статус своего рейса.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, БАШНЯ, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]