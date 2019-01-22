В Молдавии создали Народное патриотическое движение в поддержку президента Додона

Участники митинга перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе заявили о создании Народного патриотического движения в поддержку главы государства Игоря Додона, передает корреспондент "Интерфакса".
И.Додон, выступая на митинге, выразил благодарность за поддержку. Он назвал символичным тот факт, что через 10 лет после беспорядков 2009 года к зданию администрации президента "пришли другие люди, цель которых - защищать и созидать, а не разрушать".
"Сегодня сделан лишь первый шаг по созданию Народного патриотического движения. Давайте назовем его так, ибо это движение и за президента, и за страну, и за наши ценности", - сказал И.Додон.
По его словам, на митинг пришло до 1300 человек. "Я призываю, чтобы каждый из вас мог найти еще по 10 человек, который будут готовы по моему призыву выйти и защищать президента, страну, независимость, нейтралитет, а также наши православные ценности", - заявил президент Молдавии.
Он отметил, что среди участников митинга есть ветераны Вооруженных сил и других силовых структур.
И.Додон расценил инициативу создания движения как поддержку его позиции после того, как накануне официально заявил, что не будет баллотироваться в депутаты парламента по спискам Партии социалистов.
"Я решил продолжать выполнять свои обязанности. Но все вы знаете, кого я поддерживаю на этих выборах. И я благодарен, что вы поддерживаете мою позицию, вышли меня поддержать в этот морозный день. Я надеюсь, что в феврале-марте будет теплее, и если понадобится, мы выйдем все вместе", - заявил И.Додон.
Участники митинга скандировали "Президент!", "Молдова!". У них не было лозунгов и транспарантов, полиции также почти не было видно на манифестации. На митинге выступило четыре человека, три из которых прочитали свои заявления по бумажке, передал корреспондент "Интерфакса".
Парламентские выборы в Молдавии пройдут 24 февраля.
Черногория открывает диппредставительство в Баку – МИД Азербайджана
Прекращено новое уголовное расследование в отношении блогера Гусейнова – Генпрокуратура Азербайджана
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Инвестиции в промкварталы на территории Азербайджана оцениваются в 77 млн манатов
Инвестиции в проекты на территории промпарков в Азербайджане в 2018г составили $450 млн – глава Минэкономики
Испанский суд приговорил Роналду к условному сроку и штрафу в 19 млн евро по делу о неуплате налогов
Туроператоры РФ перспективы роста турпотока в Азербайджан связывают с необходимостью устранения ряда недостатков
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Потребительские кредиты стали очень выгодными в Банке Республика
Еще одно новшество в "myAccess"!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»