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СНГ 22.01.2019 18:14

В Молдавии создали Народное патриотическое движение в поддержку президента Додона

Участники митинга перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе заявили о создании Народного патриотического движения в поддержку главы государства Игоря Додона, передает корреспондент "Интерфакса".

И.Додон, выступая на митинге, выразил благодарность за поддержку. Он назвал символичным тот факт, что через 10 лет после беспорядков 2009 года к зданию администрации президента "пришли другие люди, цель которых - защищать и созидать, а не разрушать".

"Сегодня сделан лишь первый шаг по созданию Народного патриотического движения. Давайте назовем его так, ибо это движение и за президента, и за страну, и за наши ценности", - сказал И.Додон.

По его словам, на митинг пришло до 1300 человек. "Я призываю, чтобы каждый из вас мог найти еще по 10 человек, который будут готовы по моему призыву выйти и защищать президента, страну, независимость, нейтралитет, а также наши православные ценности", - заявил президент Молдавии.

Он отметил, что среди участников митинга есть ветераны Вооруженных сил и других силовых структур.

И.Додон расценил инициативу создания движения как поддержку его позиции после того, как накануне официально заявил, что не будет баллотироваться в депутаты парламента по спискам Партии социалистов.

"Я решил продолжать выполнять свои обязанности. Но все вы знаете, кого я поддерживаю на этих выборах. И я благодарен, что вы поддерживаете мою позицию, вышли меня поддержать в этот морозный день. Я надеюсь, что в феврале-марте будет теплее, и если понадобится, мы выйдем все вместе", - заявил И.Додон.

Участники митинга скандировали "Президент!", "Молдова!". У них не было лозунгов и транспарантов, полиции также почти не было видно на манифестации. На митинге выступило четыре человека, три из которых прочитали свои заявления по бумажке, передал корреспондент "Интерфакса".

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 24 февраля.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, МИТИНГ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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