Власти Китая предварительно одобрили регистрацию пяти торговых марок компанией Иванки Трамп

Правительство Китая предварительно одобрило регистрацию пяти торговых марок компанией Иванки Трамп, дочери президента США Дональда Трампа, сообщает MarketWatch.

Четыре торговые марки, в том числе, детских центров, очков и свадебных платьев, были утверждены в минувшее воскресенье. Пятая, включающая брокерские услуги, благотворительную деятельность и услуги оценки произведений искусства, была одобрена еще 6 января.

Компания И.Трамп подала заявки на регистрацию этих торговых марок в Китае в 2016 и 2017 гг. Они могут быть окончательно одобрены властями КНР через 90 дней.

Растущий портфель объектов интеллектуальной собственности И.Трамп давно вызывает сомнения с точки зрения этики, особенно в Китае.

Эксперты опасаются, что представители Белого дома, направляющие правительствам иностранных государств запросы о регистрации прав на интеллектуальную собственность, становятся открытыми для давления в государственных переговорах. Кроме того, есть мнение, что глобальный портфель торговых марок, которым располагает семья Трампов, создаст ей привлекательные возможности для бизнеса после завершения службы Д.Трампа на посту президента.

"Количество торговых марок, которое зарегистрировала И.Трамп в период работы в Белом доме, могло бы вызвать тревогу, - отмечает пресс-секретарь вашингтонской правозащитной организации Citizens for Responsibility and Ethics Джордан Либовитц. - Однако тот факт, что одна из них охватывает сбор средств на благотворительность, в тот момент, когда фонд, названный именем ее отца, и в совет директоров которого она входила, закрывается из-за скандала, вызванного расследованием генерального прокурора Нью-Йорка, особенно удручает".

И.Трамп, являющаяся советником президента США, закрыла свой бренд одежды в прошлом году. Ее представители утверждают, что подача запросов о регистрации торговых марок является обычной деловой практикой и необходима для защиты ее имени в случае, если им захотят воспользоваться другие люди.