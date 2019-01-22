НПЗ STAR признан лучшим по управлению финансовым проектом по версии International Finance Publications

НПЗ STAR удостоен престижной награды британского журнала International Finance Publications Ltd. (IFP) в категории «Best Financial Project Management - Лучшее управление финансовым проектом».

Журнал International Finance Publications ежегодно объявляет список наград по 10 категориям по проектам в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

«Проект НПЗ STAR ранее был удостоен целого ряда наград. Его значимость высока с учетом числа новых рабочих мест и размера инвестиций. Этот проект повысит престиж Турции и Азербайджана, а также уровень импортозамещения в турецкой экономике», - отметил генеральный директор НПЗ STAR Месут Илтер, сообщает агентство «Anadolu» со ссылкой на SOCAR Turkey Energy (дочерняя структура компании SOCAR/ГНКАР).

Он напомнил, что суммарные инвестиции в проект строительства НПЗ Star составили $6,3 млрд, из которых $3,3 млрд пришлось на кредиты.

НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года. Завод рассчитан на переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

На заводе ежегодно будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.

Деятельность НПЗ обеспечит сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создаст условия для выхода SOCAR на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

Н.Аббасова