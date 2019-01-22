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Внешняя политика 22.01.2019 16:44

Черногория открывает диппредставительство в Баку – МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и генеральный секретарь МИД Черногории Веселин Шукович обсудили возможности поощрения взаимных инвестиций.

Э.Мамедъяров принял во вторник в Баку черногорскую делегацию во главе с В.Шуковичем, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«В ходе встречи собеседники отметили необходимость проведения бизнес-форумов с целью поощрения взаимного капиталовложения и наращивания торгового оборота»,- говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Э.Мамедъяров и В.Шукович обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, инвестиций, туризма.

«Э.Мамедъяров высоко оценил решительную поддержку справедливой позиции Азербайджана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Министр проинформировал своего собеседника о мирном процессе, проводимом при поддержке сопредседателей минской группы ОБСЕ»,- отмечает МИД.

В свою очередь, В.Шукович отметил, что отношения между Азербайджаном и Черногорией вступили на новый уровень сотрудничества. Он подчеркнул, что Черногория представила азербайджанской стороне ноту, отражающую намерение Подгорицы открыть свое дипломатическое представительство в Баку.

В настоящее время в Баку действует почетное консульство Черногории. Посольство Черногории в Азербайджане действует с резиденцией в Анкаре (Турция).

Ф.Исазаде

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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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