Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9343 RUR   0.0256 GBR   2.1875 TRY   0.3193

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.01 0.21 Brent 62.74 0.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Янв 25 Янв 10°

СНГ 22.01.2019 18:34

В украинской полиции не исключают "жульничества" на избирательных участках во время президентских выборов

Оплата агитации не из избирательных фондов, "мертвые души" в списках голосующих, создание "избирательных сеток" будут наиболее "слабыми местами" во время президентской избирательной кампании, считают в Министерстве внутренних дел Украины.

Во вторник в ходе заседания координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах советник министра внутренних дел Владимир Филенко подчеркнул, что правоохранительные органы должны четко понимать все вызовы для надлежащего реагирования.

"К сожалению, в избирательных штабах не все люди добросовестные, может быть и жульничество. Нам же необходимо сделать избирательный процесс максимально прозрачным. Для этого надо понимать "слабые места"", - сказал он.

В частности, как отметил советник министра, к таким "слабым местам" следует отнести факты оплаты размещения агитации не из избирательных фондов. По его словам, такие нарушения уже имеют массовый характер.

Еще одно нарушение, которое будет под особым вниманием правоохранителей - "мертвые души" в списках избирателей. Для того, чтобы не допустить массовости таких нарушений, по словам В.Филенко, необходимо усилить работу участковых инспекторов полиции на местах.

"Еще одно "слабое место" - создание сеток для подкупа избирателей", - сказал он.

В данном случае, как пояснил советник министра, сложностью будет поиск свидетелей такого рода преступлений. "Вы, очевидно, знаете, как бороться с такого рода МММ", - сказал В.Филенко.

Также он высказался за необходимость сотрудничества с гражданской сетью "Опора" в контексте недопущения и противодействия избирательным нарушениям. В частности, по его словам, методички "Опоры" с информацией о наиболее распространенных нарушениях помогли бы полицейским в их работе.

В свою очередь, советник министра Михаил Апостол более рассказал о возможных фальсификациях с "мертвыми душами" избирателей. "В настоящее время 8-12 млн украинцев находятся на заработках за границей. Они внесены в (избирательные - ИФ) списки", - сказал советник министра.

"Мы разработаем стратегии, чтобы не допустить фальсификаций со списками", заверил он.

Представитель Департамента превентивной деятельности рассказал о том, что на каждом избирательном участке правопорядок будут обеспечивать по два сотрудника полиции, таким образом, будет задействовано до 70 тысяч человек личного состава полиции.

Кроме того, по словам представителя департамента, ожидается прибытие на выборы 850 международных наблюдателей. "Все они просят обеспечить правопорядок в местах их размещения", - сказал он.

Представитель департамента превентивной деятельности обратил внимание на необходимость сотрудничества в плане обеспечения порядка на выборах только с теми общественными организациями, которые хорошо себя зарекомендовали.

Также в ходе заседания представитель пограничной службы рассказал, что имеется информация о возможном привлечении людей с оккупированных территорий для фальсификаций на выборах, отрабатываются механизмы недопущения таких нарушений.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, УГРОЗЫ, МВД


Похожие новости


Климкин объяснил причины переноса российских участков для голосования в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии Шоумен Зеленский объявил об участии в выборах президента Украины Порошенко предлагает отменить запрет на проведение местных выборов 23 декабря в условиях военного положения Порошенко внес в парламент законопроект о проведении местных выборов в период военного положения Порошенко: от отмены выборов выиграет только Путин Порошенко пообещал в декабре внести в Раду предложение об объявлении выборов президента Украины 31 марта 2019г

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]