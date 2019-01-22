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Бизнес и законодательство 22.01.2019 17:11

На территории Балаханинского промпарка будет создано предприятие по производству биодизеля за 3 млн манатов

Инвестиции резидентов Балаханинского промышленного парка (БПП) в проекты составили 37,3 млн манатов, сообщили министр экономики Шахин Мустафаев.

«Резиденты Балаханинского промышленного парка инвестировали в проекты 37,3 млн манатов. В настоящее время в промпарке имеется 14 резидентов, из которых 7 осуществляют деятельность», - сказал министр на расширенном заседании коллегии.

Министр подчеркнул, что в январе текущего года регистрацию прошел еще один резидент. «Новый резидент будет производить биодизель путем переработки использованных шин. Инвестиции в проект оцениваются в 3 млн манатов. На предприятии будет создано 20 новых рабочих мест», - сказал Ш.Мустафаев.

По его словам, в настоящее время на предприятиях в парке работают 400 человек. После ввода в эксплуатацию всех предусмотренных проектов число рабочих мест планируется довести до 650.

«Кроме того, учитывая большую заинтересованность предпринимателей, территория промпарка была расширена на 1,3 га и доведена до 8,3 га», - отметил он.

БПП создан согласно указу президента Азербайджан Ильхама Алиева от 28 декабря 2011 года и основан 19 декабря 2012 года при непосредственном участии президента с целью создания благоприятных условий для потенциальных инвесторов, заинтересованных в сфере вторичного производства, тем самым развития в стране зеленого бизнеса и переработки бытовых отходов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БПП, РЕЗИДЕНТ, ПРЕДПРИЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]