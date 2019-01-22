На территории Балаханинского промпарка будет создано предприятие по производству биодизеля за 3 млн манатов

Инвестиции резидентов Балаханинского промышленного парка (БПП) в проекты составили 37,3 млн манатов, сообщили министр экономики Шахин Мустафаев.
«Резиденты Балаханинского промышленного парка инвестировали в проекты 37,3 млн манатов. В настоящее время в промпарке имеется 14 резидентов, из которых 7 осуществляют деятельность», - сказал министр на расширенном заседании коллегии.
Министр подчеркнул, что в январе текущего года регистрацию прошел еще один резидент. «Новый резидент будет производить биодизель путем переработки использованных шин. Инвестиции в проект оцениваются в 3 млн манатов. На предприятии будет создано 20 новых рабочих мест», - сказал Ш.Мустафаев.
По его словам, в настоящее время на предприятиях в парке работают 400 человек. После ввода в эксплуатацию всех предусмотренных проектов число рабочих мест планируется довести до 650.
«Кроме того, учитывая большую заинтересованность предпринимателей, территория промпарка была расширена на 1,3 га и доведена до 8,3 га», - отметил он.
БПП создан согласно указу президента Азербайджан Ильхама Алиева от 28 декабря 2011 года и основан 19 декабря 2012 года при непосредственном участии президента с целью создания благоприятных условий для потенциальных инвесторов, заинтересованных в сфере вторичного производства, тем самым развития в стране зеленого бизнеса и переработки бытовых отходов.
Б.Рустамбеков
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