Молдавские социалисты оспаривают в КС решение правительства открыть перед парламентскими выборами лишь 11 участков для голосования в РФ

Пропрезидентская Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) оспорила в Конституционном суде (КСМ) решение правительства об открытии избирательных участков в России, считая их количество недостаточным.

Запрос в КСМ подали во вторник депутаты от ПСРМ Влад Батрынча, Адриан Лебединский и Василий Боля.

В.Батрынча заявил журналистам, что приняв это решение, "правительство допустило исключение из конституционного процесса сотен тысяч граждан Молдавии, живущих и работающих в Российской Федерации".

"Речь идет о серьезном случае конституционной дискриминации граждан Молдовы, которых фактически лишили возможность проголосовать. В Европе и США, будет открыто около 100 избирательных участков, это около полумиллиона избирательных бюллетеней, которые охватывают практически 100% избирателей. Более 500 тысяч граждан Молдовы, проживающих в России, лишены этого права. Для них было открыто только 11 избирательных участков, что позволяет голосовать всего 50 тысячам человек, или 10% от числа наших сограждан в Российской Федерации", - сказал депутат-социалист.

По его словам, кабмин Молдавии применил двойные стандарты. Он назвал это решение "политическим и даже геополитическим".

"Правительство считает, что наши граждане, работающие в Российской Федерации, не заслуживают голосования, потому что они не являются их избирателями, у них другие политические взгляды. Но с точки зрения закона, речь идет о дискриминации, о грубом нарушении Конституции", - подчеркнул В.Батрынча.

По его словам, это решение должно быть отменено и срочно пересмотрено, в противном случае возникает вопрос о законности выборов и их результатов". Депутат отметил, что информация об этом грубом нарушении прав доведена до сведения Совета Европы и Миссии наблюдателей ОБСЕ.

Депутат ПСРМ Адриан Лебединский обратил внимание на то, что правительство консультируется с посольствами по поводу открытия избирательных участков.

"Однако в отношении России власти проигнорировали рекомендации посольства Молдовы в этой стране. На территории России должны быть открыты минимум 30-40 избирательных участков, чтобы смогли проголосовать хотя бы 150-200 тысяч граждан", - заявил А.Лебединский.

По мнению депутатов, в законодательстве есть четкие критерии формирования избирательных участков, но они не были соблюдены.

Как сообщалось, 18 января правительство Молдавии приняло постановление, согласно которому для проведения выборов в парламент Молдавии 24 февраля 2019 года за рубежом будут открыто 125 избирательных участков. На парламентских выборах четыре года назад за рубежом было открыто 95 участков, а на президентских выборах в 2016 году - 100 участков.

В России на выборах в парламент Молдавии 30 ноября 2014 года было открыто пять участков, на президентских выборах 13 ноября 2016 года - восемь участков.

На выборах 24 февраля предусмотрено открытие в России 11 участков.

Президент Молдавии Игорь Додон также назвал решение правительства дискриминационным.