Один из пострадавших в результате крушения бомбардировщика Ту-22М3 скончался - медики

Один из пострадавших в результате крушения бомбардировщика Ту-22М3 скончался, сообщил "Интерфаксу" руководитель мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев.

"Один из пострадавших скончался. Второй госпитализирован в отделение реанимации Оленегорской центральной районной больницы , - сказал В.Рогалев.

Он добавил, что состояние госпитализированного характеризуется как тяжелое.

Ранее в Минобороны России сообщили, что дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Мурманской области, на месте два члена экипажа погибли, двое выжили.

По данным военного ведомства, после выполнения планового учебно-тренировочного полета бомбардировщик попал в снежный заряд, упал на взлетную полосу и загорелся. "В результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение", - заявили в Минобороны.

"По докладу с места два летчика доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Два члена экипажа погибли", - сказали в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся без боекомплекта.

"Снежный заряд" - интенсивный снегопад, сопровождающийся резким усилением ветра.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.