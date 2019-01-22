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Дальнее зарубежье 22.01.2019 19:23

В Еврокомиссии просят британские власти прояснить планы Соединенного Королевства по Brexit

В Брюсселе продолжают внимательно следить за парламентскими дебатами в Великобритании в связи с Brexit, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Мы просили Соединенное Королевство внести ясность в то, каковы его намерения, и сделать это как можно скорее", - сказал пресс-секретарь ЕК на брифинге в Брюсселе во вторник.

"В настоящий момент нет ничего нового сообщить со стороны Брюсселя, потому что нет ничего нового из Лондона", - объяснил он в ответ на просьбу освежить информацию о ситуации с Brexit.

М.Схинас не стал комментировать сообщения о намерении британского премьер-министра Терезы Мэй приехать для дополнительных переговоров по Brexit в Брюссель, объяснив, что ему нечего добавить к ранее сказанному.

"Было соглашение. По нему договорились. Британское правительство и союз 27 государств знают, что выложено на стол. Мы ждем, когда Соединенное Королевство скажет нам, что оно намерено делать", - объяснил М.Схинас.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ЕВРОКОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]