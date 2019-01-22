В Еврокомиссии просят британские власти прояснить планы Соединенного Королевства по Brexit

В Брюсселе продолжают внимательно следить за парламентскими дебатами в Великобритании в связи с Brexit, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Мы просили Соединенное Королевство внести ясность в то, каковы его намерения, и сделать это как можно скорее", - сказал пресс-секретарь ЕК на брифинге в Брюсселе во вторник.

"В настоящий момент нет ничего нового сообщить со стороны Брюсселя, потому что нет ничего нового из Лондона", - объяснил он в ответ на просьбу освежить информацию о ситуации с Brexit.

М.Схинас не стал комментировать сообщения о намерении британского премьер-министра Терезы Мэй приехать для дополнительных переговоров по Brexit в Брюссель, объяснив, что ему нечего добавить к ранее сказанному.

"Было соглашение. По нему договорились. Британское правительство и союз 27 государств знают, что выложено на стол. Мы ждем, когда Соединенное Королевство скажет нам, что оно намерено делать", - объяснил М.Схинас.