Украина расширяет сотрудничество с Израилем в сфере безопасности и обороны

Госконцерн "Укроборонпром" и израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения Elbit Systems подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает во вторник пресс-служба министерства обороны Украины.
По информации пресс-службы, в ходе официального визита в Израиль министр обороны Украины Степан Полторак ознакомился с передовыми оборонными технологиями компании Elbit Systems и выразил заинтересованность в углублении сотрудничества с израильской компанией.
В состав украинской делегации вошли представители Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Минобороны, "Укроборонпома" и "Спецтехноэкспорта".
"По результатам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между госконцерном "Укроборонпром" и Elbit Systems Ltd. Документ определяет дальнейшее развитие совместных проектов по следующим направлениям: системы обеспечения связи, наблюдения и разведки для Сухопутных и Воздушных сил, воздушно-спасательное оборудование, радиолокационные станции, оборудование для защиты портов, модернизация бронетанковой техники", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что подписанный документ в перспективе позволит улучшить боеспособность Вооруженных сил Украины.
"Сегодня развитие сотрудничества в сфере вооружения и военной техники является очень важным для ВС Украины, особенно во времена противостояния российской агрессии. Сотрудничество с израильской компанией-партнером позволит нам улучшить способности Вооруженных сил", - написал С.Полторак на своей странице в Фейсбуке во вторник.
Elbit Systems - израильская высокотехнологичная компания, которая занимается реализацией оборонных программ во всем мире, разработкой и поставкой широкого спектра воздушных, сухопутных и военно-морских систем и продуктов для обеспечения обороны и национальной безопасности.
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