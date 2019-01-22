Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9309 RUR   0.0256 GBR   2.1895 TRY   0.3185

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.01 0.21 Brent 62.74 0.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Янв 26 Янв 10°

СНГ 22.01.2019 19:41

Украина расширяет сотрудничество с Израилем в сфере безопасности и обороны

Госконцерн "Укроборонпром" и израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения Elbit Systems подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает во вторник пресс-служба министерства обороны Украины.

По информации пресс-службы, в ходе официального визита в Израиль министр обороны Украины Степан Полторак ознакомился с передовыми оборонными технологиями компании Elbit Systems и выразил заинтересованность в углублении сотрудничества с израильской компанией.

В состав украинской делегации вошли представители Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Минобороны, "Укроборонпома" и "Спецтехноэкспорта".

"По результатам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между госконцерном "Укроборонпром" и Elbit Systems Ltd. Документ определяет дальнейшее развитие совместных проектов по следующим направлениям: системы обеспечения связи, наблюдения и разведки для Сухопутных и Воздушных сил, воздушно-спасательное оборудование, радиолокационные станции, оборудование для защиты портов, модернизация бронетанковой техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что подписанный документ в перспективе позволит улучшить боеспособность Вооруженных сил Украины.

"Сегодня развитие сотрудничества в сфере вооружения и военной техники является очень важным для ВС Украины, особенно во времена противостояния российской агрессии. Сотрудничество с израильской компанией-партнером позволит нам улучшить способности Вооруженных сил", - написал С.Полторак на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Elbit Systems - израильская высокотехнологичная компания, которая занимается реализацией оборонных программ во всем мире, разработкой и поставкой широкого спектра воздушных, сухопутных и военно-морских систем и продуктов для обеспечения обороны и национальной безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ, ВСУ, МЕМОРАНДУМ


Похожие новости


Президент Израиля поддержал создание Мемориального центра жертвам Холокоста "Бабий Яр" Украина и Израиль собираются заключить соглашение о Зоне свободной торговли уже в этом году Порошенко пытается перетянуть Израиль на свою сторону, запугивая Россией - СМИ Порошенко прибыл в Израиль с государственным визитом Киев считает необходимым создание Зоны свободной торговли между Украиной и Израилем Израиль занимает нейтралитет по украинской проблеме - израильский МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]