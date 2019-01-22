Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9309 RUR   0.0256 GBR   2.1895 TRY   0.3185

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.01 0.21 Brent 62.74 0.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Янв 26 Янв 10°

Регион 22.01.2019 20:05

Восемь граждан Турции спасли с горевших в Черном море судов - посольство в Москве

Среди спасенных после пожара на судах в Черном море восемь граждан Турции, информация о погибших гражданах уточняется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства Турции в Москве.

"Среди спасенных 8 граждан Турции. Насчет погибших информация

уточняется", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в понедельник в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод РФ на судах "Маэстро" и "Канди" начался пожар. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое.

На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции, число которых пока не определено.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЧЕРНОМОРЬЕ, СУДА, СПАСЕННЫЕ


Похожие новости


Шесть граждан Азербайджана спасены с тонущего корабля на Черном море Извлечено 17 тел и 223 фрагментов тел погибших в авиакатастрофе - Минобороны РФ В Черном море на глубине около 30 метров найдены еще пять фрагментов Ту-154 - Минобороны РФ РФ и НАТО могли бы договориться о полетах с транспондерами не только над Балтикой, но и над Черным морем - замглавы комитета ГД по обороне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]