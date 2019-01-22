Восемь граждан Турции спасли с горевших в Черном море судов - посольство в Москве

Среди спасенных после пожара на судах в Черном море восемь граждан Турции, информация о погибших гражданах уточняется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства Турции в Москве.
"Среди спасенных 8 граждан Турции. Насчет погибших информация
уточняется", - отметили в пресс-службе.
Как сообщалось, в понедельник в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод РФ на судах "Маэстро" и "Канди" начался пожар. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое.
На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции, число которых пока не определено.
Рост экономической мощи Азербайджана поможет в решении карабахской проблемы - президент Алиев
Алиев и Пашинян на неформальной встрече в Давосе обсудили карабахское урегулирование
Signify подготовит проект управления системой освещения столицы Азербайджана
Алиев и Алекперов обсудили проекты ЛУКОЙЛа в Азербайджане
Инвестиции в промкварталы на территории Азербайджана оцениваются в 77 млн манатов
Инвестиции в проекты на территории промпарков в Азербайджане в 2018г составили $450 млн – глава Минэкономики
Число преступлений в Баку в 2018 году сократилось на 2,5% - глава ГУП
Испанский суд приговорил Роналду к условному сроку и штрафу в 19 млн евро по делу о неуплате налогов
Туроператоры РФ перспективы роста турпотока в Азербайджан связывают с необходимостью устранения ряда недостатков
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Потребительские кредиты стали очень выгодными в Банке Республика
Еще одно новшество в "myAccess"!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»