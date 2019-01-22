Восемь граждан Турции спасли с горевших в Черном море судов - посольство в Москве

Среди спасенных после пожара на судах в Черном море восемь граждан Турции, информация о погибших гражданах уточняется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства Турции в Москве.

"Среди спасенных 8 граждан Турции. Насчет погибших информация

уточняется", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в понедельник в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод РФ на судах "Маэстро" и "Канди" начался пожар. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое.

На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции, число которых пока не определено.