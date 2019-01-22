В сирийской Латакии прогремел взрыв, есть пострадавшие

Мощный взрыв прогремел во вторник на площади аль-Хамам в сирийском городе Латакия, передает агентство "САНА".
По предварительным данным, взорвался автомобиль, в котором была заложена бомба.
Отмечается, что погиб водитель автомобиля, еще четыре человека ранены.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»