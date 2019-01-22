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Транспорт и связь 22.01.2019 18:06

Buta Airways в мае начнет выполнение рейсов Баку-Уфа

Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 12 мая открывает прямые рейсы из Баку в Уфу, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в авиакомпании.

« Рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Вылет из Баку будет осуществляться в 08.10 по местному времени, прибытие в аэропорт Уфы – в 11.45. В обратном направлении самолет будет вылетать в 12.50 и прибывать в Баку в 14.25 по местному времени», - отметили в компании.

Уфа станет шестым направлением Buta Airways в России. В настоящее время в маршрутной сети лоукостера пять городов РФ– Москва, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань и Минеральные Воды.

Минимальный тариф по маршруту Баку-Уфа, как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону).

Авиабилеты на рейсы в указанном направлении можно приобрести на официальном сайте компании по тарифу «Бюджет» и в офисах продаж авиакомпании по тарифу «Супер».

По тарифу «Бюджет» дополнительные услуги Buta Airways, включающие провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете являются платными.

Тариф «Супер» включает провоз багажа (до 23 кг), ручной клади (до 10 кг), а также бесплатную регистрацию в аэропорту.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Н.Аббасова

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Тэги: УФА, РЕЙС, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]