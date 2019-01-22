Иерусалимский патриарх лично благословил верующих канонической УПЦ

Иерусалимский патриарх Феофил III, накануне отменивший встречу с президентом Украины Петром Порошенко, во вторник встретился с верующими канонической Украинской православной церкви, сообщает ее пресс-служба.
Прихожане УПЦ прибыли в Иерусалим как паломники по главе с викарием Одесской епархии. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела духовенство и верующие епархии поклонились древним святыням.
В обращении к паломникам из Украины патриарх Феофил отметил, что молится о мире в этой стране, и передал благословение "верным чадам" канонической УПЦ.
Как сообщали накануне источники, запланированная на 21 января встреча патриарха Феофила с П.Порошенко отменилась из-за болезни предстоятеля. Не встретившись с патриархом, президент Украины пошел к Стене Плача.
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