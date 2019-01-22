Британский министр опасается, что в Брюсселе могут отказаться продлить сроки выхода из ЕС

Британский министр по делам Brexit Стивен Баркли во вторник выразил сомнения в том, что ЕС согласится продлить срок действия статьи 50 Договора о Европейском союзе, регулирующей процесс выхода страны-члена ЕС из состава союза.

В случае применения статьи 50 у сторон - в данном случае Великобритании и ЕС - есть два года для завершения переговоров. 29 марта 2017 года Великобритания применила эту статью, и выход Великобритании из ЕС должен теперь состояться 29 марта 2019 года.

В интервью британской телерадиокорпорации BBC С.Баркли заявил, что продление 50 статьи "это не подарок от одной стороны для Великобритании" и высказал опасение, что Брюссель может не согласиться на данный шаг.

Министр пояснил, что подобная постановка вопроса является "упрощением", и что в Брюсселе обеспокоены последствиями продления действия статьи 50 в связи с выборами в Европарламент, запланированными на май 2019 года.

Ранее британский парламент со значительным перевесом отверг предложенную премьер-министром Великобритании Терезой Мэй сделку с ЕС по Brexit, и теперь премьер пытается урегулировать ситуацию, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Голосование по плану Т.Мэй по Brexit и по предложенным к нему поправкам других партий запланировано на 29 января.