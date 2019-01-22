Инвестиции в проекты на территории промпарков в Азербайджане в 2018г составили $450 млн – глава Минэкономики

Резиденты промышленных парков Азербайджана инвестировали в 2018 году в проекты $450 млн, сообщил министр экономики Шахин Мустафаев.
«Общий инвестиционный портфель промышленных парков Азербайджана оценивается в $3,8 млрд. В целом, резиденты уже инвестировали в свои проекты $2,9 млрд, в 2018 году объем инвестиций составил $450 млн», - сказал Ш.Мустафаев на расширенном заседании коллегии.
По его словам, в промпарках Азербайджана регистрацию прошли 40 резидентов, из которых 11 - в 2018 году.
«21 резидент уже начали производство продукции», - сказал Ш.Мустафаев.
Он также отметил, что на следующем этапа, который предусматривает инвестиции в $1 млрд, планируется открытие еще около 7 тыс. новых рабочих мест.
В настоящее время в Азербайджане действуют 4 промышленных парка: Сумгайытский химико-промышленный, Мингечевирский, Пираллахинский и Балаханинский.
Б.Рустамбеков
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