Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9343 RUR   0.0256 GBR   2.1875 TRY   0.3193

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.01 0.21 Brent 62.74 0.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Янв 25 Янв 10°

Бизнес и законодательство 22.01.2019 18:15

Инвестиции в проекты на территории промпарков в Азербайджане в 2018г составили $450 млн – глава Минэкономики

Резиденты промышленных парков Азербайджана инвестировали в 2018 году в проекты $450 млн, сообщил министр экономики Шахин Мустафаев.

«Общий инвестиционный портфель промышленных парков Азербайджана оценивается в $3,8 млрд. В целом, резиденты уже инвестировали в свои проекты $2,9 млрд, в 2018 году объем инвестиций составил $450 млн», - сказал Ш.Мустафаев на расширенном заседании коллегии.

По его словам, в промпарках Азербайджана регистрацию прошли 40 резидентов, из которых 11 - в 2018 году.

«21 резидент уже начали производство продукции», - сказал Ш.Мустафаев.

Он также отметил, что на следующем этапа, который предусматривает инвестиции в $1 млрд, планируется открытие еще около 7 тыс. новых рабочих мест.

В настоящее время в Азербайджане действуют 4 промышленных парка: Сумгайытский химико-промышленный, Мингечевирский, Пираллахинский и Балаханинский.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРОМПАРКИ, РЕЗИДЕНТЫ, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Резидентами промпарков в Азербайджане вложено около $1,1 млрд, на следующем этапе инвестиции составят $850 млн - Мустафаев Резиденты промпарков в Азербайджане уже инвестировали более $550 млн, на следующем этапе вложат около $1,5 млрд – глава Минэкономики Президент Азербайджана утвердил налоговые и таможенные льготы для подрядчиков и субподрядчиков резидентов промпарков Суммарные инвестиции резидентов в промышленных парках в Азербайджане превысят 1 млрд манатов - Сафаров

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]