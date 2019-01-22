Инвестиции в промкварталы на территории Азербайджана оцениваются в 77 млн манатов

Резиденты двух промышленных кварталов в Азербайджане инвестировали в проекты свыше 50 млн манатов, сообщил министр экономики Шахин Мустафаев.
«Резиденты Нефтчалинского и Масаллинского промышленных кварталов инвестировали в проекты более 50 млн манатов, реализация которых позволила создать 700 новых рабочих мест»,- сказал Ш.Мустафаев на расширенном заседании коллегии.
По словам министра, в настоящее время ведутся работы по строительству Гаджикабульского и Сабирабадского промышленных кварталов.
«После введения в эксплуатацию этих промкварталов, общий объем инвестиций в проекты достигнет 77 млн манатов, число созданных рабочих мест - 1,8 тыс.», - добавил министр.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»