Алиев и Алекперов обсудили проекты ЛУКОЙЛа в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Давосе встретился с главой компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым.
«В ходе встречи И.Алиев и В.Алекперов обсудили проекты компании в Азербайджане и их реализацию, а также перспективы сотрудничества»,- сообщает сайт президента Азербайджана.
В тот же день, И.Алиев и генеральный исполнительный директор «Total» Патрик Жан Пуянне обменялись мнениями по успешной реализации компанией газоконденсатного месторождения «Абшерон» в Азербайджане и перспективам сотрудничества.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»