Алиев и Алекперов обсудили проекты ЛУКОЙЛа в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Давосе встретился с главой компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым.

«В ходе встречи И.Алиев и В.Алекперов обсудили проекты компании в Азербайджане и их реализацию, а также перспективы сотрудничества»,- сообщает сайт президента Азербайджана.

В тот же день, И.Алиев и генеральный исполнительный директор «Total» Патрик Жан Пуянне обменялись мнениями по успешной реализации компанией газоконденсатного месторождения «Абшерон» в Азербайджане и перспективам сотрудничества.

Ф.Исазаде