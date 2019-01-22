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Дальнее зарубежье 22.01.2019 20:57

В Варшаве совершена попытка тарана ограды президентского дворца, водитель задержан

Водитель легкового автомобиля во вторник попытался протаранить ограду президентского дворца в Варшаве, сообщает польское радио.

По его данным, при попытке тарана пострадал полицейский. Он попытался остановить автомобиль для проверки, но водитель выскочил из автомобиля, оттолкнул его и попытался скрыться. В итоге он был задержан.

Комментируя ситуацию, президент Польши Анджей Дуда, который находится на экономическом форуме в Давосе, заявил: "Я получил информацию о происшествии у президентского дворца. Хочу отметить, что президентский дворец находится в безопасности, его, как мы видим, хорошо охраняют и сотрудники охраны хорошо выполняют свою работу, за что я их благодарю".

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Тэги: ПОЛЬША, ПРЕЗИДЕНТ, ДВОРЕЦ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]