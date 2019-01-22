В Варшаве совершена попытка тарана ограды президентского дворца, водитель задержан

Водитель легкового автомобиля во вторник попытался протаранить ограду президентского дворца в Варшаве, сообщает польское радио.
По его данным, при попытке тарана пострадал полицейский. Он попытался остановить автомобиль для проверки, но водитель выскочил из автомобиля, оттолкнул его и попытался скрыться. В итоге он был задержан.
Комментируя ситуацию, президент Польши Анджей Дуда, который находится на экономическом форуме в Давосе, заявил: "Я получил информацию о происшествии у президентского дворца. Хочу отметить, что президентский дворец находится в безопасности, его, как мы видим, хорошо охраняют и сотрудники охраны хорошо выполняют свою работу, за что я их благодарю".
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