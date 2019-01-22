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Социум 22.01.2019 21:58

Число преступлений в Баку в 2018 году сократилось на 2,5% - глава ГУП

Более 11,8 тыс. преступлений было совершено в Баку в 2018 году, по сравнению с 2017 годом число преступлений сократилось на 2,5%, заявил начальник главного управления полиции (ГУП) Баку Миргафар Сейидов, сообщает пресс-служба МВД.

"В 2018 году МВД и прокуратура зарегистрировали 11,813 тыс. преступлений, 88,9% из которых не представляли большой опасности для общественности. По сравнению с 2017 годом число преступлений сократилось на 2,5%",- сказал М.Сейидов на расширенном оперативном совещании в ГУП Баку по итогам 2018 года, на котором принимал участие глава МВД генерал-полковник Рамил Усубов.

В частности, по его словам, 30,8% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, на 4,5% - против личности и на 8,4% - против имущества.

М.Сейидов также отметил, были задержаны 76,6% лиц, находящихся в розыске в качестве обвиняемых и 55,5% - за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

"Наряду с этим, была разоблачена 241 преступная группа из 620 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления",- отметил он.

Глава ГУП Баку отметил, что сотрудниками правоохранительных органов из нелегального оборота было выведено 349 кг наркотических средств по 890 факту, изъято 103 стрелковых оружия, 20 снарядов, 21 граната, 3,682 боевых пуль.

"Наряду с этим, путем оперативного вмешательства было изъято 42 незаконно хранящихся и переносящихся стрелковых оружия",- подчеркнул М.Сейидов.

По его словам, в минувшем году на 2,4% сократилось число погибших в ДТП, на 4,2% - пострадавших.

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Тэги: БАКУ, ПРЕСТУПНОСТЬ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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