Азербайджан открыт для компаний из Китая - президент Алиев

Азербайджан заинтересован в расширении торгово-экономических связей с Китаем, заявил президент Ильхам Алиев.

"С целью развития наших торговых отношений мы организовали несколько экспорных миссий в регионы Китая. Уже есть положительные результаты. Мы открыли Винные дома Азербайджана в Китае, демонстрируем периодически нашу сельскохозяйственную продукцию на крупных выставках в Китае", - сказал И.Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN.

По его словам, все это делается с целью содействовать выходу азербайджанской продукции на привлекательные рынки.

И.Алиев при этом отметил, что "двери Азербадйжана открыты для китайских деловых людей". "Мы хотим видеть их в большей степени инвесторами, торговыми партнерами, подрядчиками. Мы сегодня работаем (с китайскими партнерами - ИФ) во многих сферах, в том числе в энергетике. Но считаю, что это сотрудничество не на том уровне, который мы хотим. Это, прежде всего, касается торговых и подрядных проектов. Считаю, что мы это должны делать совместно и это один из приоритетов", - отметил он.

Президент подчеркнул, что в Китае открыто торговое представительство Азербайджана. "Все это свидетельствует о нашем намерении создать сильные партнерсткие связи в сфере торговли, наладить контакты между людьми", - добавил И.Алиев.

Ф.Исазаде