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Внешняя политика 22.01.2019 22:42

Signify подготовит проект управления системой освещения столицы Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Баку провел переговоры с генеральным исполнительным директором компании Signify (бывшая Philips Lightning) Эриком Рондолатом.

«На встрече было отмечено, что в настоящее время Signify совместно с госструктурами Азербайджана работает над проектом, связанным с освещением улиц Баку. Э.Рондолат сообщил, что пилотный проект в этом направлении будет завершен в ближайшие несколько месяцев», - отмечается в информации на сайте главы государства.

По его словам, Signify готова подготовить проект управления системой освещения Баку.

И.Алиев, в свою очередь, отметил важность подготовки и обсуждения данного проекта с госструктурами Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, SIGNIFY, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]