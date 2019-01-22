Signify подготовит проект управления системой освещения столицы Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Баку провел переговоры с генеральным исполнительным директором компании Signify (бывшая Philips Lightning) Эриком Рондолатом.

«На встрече было отмечено, что в настоящее время Signify совместно с госструктурами Азербайджана работает над проектом, связанным с освещением улиц Баку. Э.Рондолат сообщил, что пилотный проект в этом направлении будет завершен в ближайшие несколько месяцев», - отмечается в информации на сайте главы государства.

По его словам, Signify готова подготовить проект управления системой освещения Баку.

И.Алиев, в свою очередь, отметил важность подготовки и обсуждения данного проекта с госструктурами Азербайджана.

Ф.Исазаде