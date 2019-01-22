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Карабахский конфликт 22.01.2019 22:42

Алиев и Пашинян на неформальной встрече в Давосе обсудили карабахское урегулирование

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян провели неформальную встречу во вторник на полях Давосского всемирного экономического форума.

«И.Алиев и Н.Пашинян обсудили текущее состояние переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - отмечает азербайджанское госагентство АзерТАдж.

Это первая встреча лидеров двух стран. Ранее И.Алиев и Н.Пашинян имели короткие беседы в сентябре 2018 года в Душанбе и в декабре 2018 года в Санкт-Петербурге.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ПАШИНЯН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]