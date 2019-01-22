Алиев и Пашинян на неформальной встрече в Давосе обсудили карабахское урегулирование

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян провели неформальную встречу во вторник на полях Давосского всемирного экономического форума.

«И.Алиев и Н.Пашинян обсудили текущее состояние переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - отмечает азербайджанское госагентство АзерТАдж.

Это первая встреча лидеров двух стран. Ранее И.Алиев и Н.Пашинян имели короткие беседы в сентябре 2018 года в Душанбе и в декабре 2018 года в Санкт-Петербурге.

Ф.Исазаде