Рост экономической мощи Азербайджана поможет в решении карабахской проблемы - президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев убежден, что усиление экономического потенциала страны положительно повлияет на урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Я уверен, что это (взаимосвязь, инфраструктура, установление благоприятной среды и альянс экономики с людьми - ИФ) один из эффективных путей освобождения наших территорий, находящихся под оккупацией более 20 лет»,- сказал И.Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Глава государства напомнил, что Азербайджан подвергся агрессии и оккупации территорий в первые независимости. «В результате этого более 1 млн азербайджанцев превратились в беженцев и вынужденных переселенцев, 20% территории страны находятся под оккупацией»,- отметил он.

Президент подчеркнул, что несмотря на наличие четырех резолюций Совбеза ООН о незамедлительном и безоговорочном выводе армянских вооруженных формирований с территорий Азербайджана, Армения не выполняет эти требования. «Поэтому, мы должны быть еще сильнее, еще успешнее и еще эффективнее для достижения нашей цели - восстановления территориальной целостности и возвращения в свои дома более 1 млн людей»,- сказал президент.

И.Алиев подчеркнул, что в этой связи, политика Азербайджана, ориентированная на самообеспечение, собственные ресурсы и резервы, ведет страну к успеху. По его словам, в экономику Азербайджана привлечено $250 млрд инвестиций, сделаны большие вложения в военный потенциал. «Таким образом, страна (Армения – ИФ), продолжающая оккупацию наших территорий должна оценить все это. Должна понять, что также могла бы стать одной из сторон этого формата сотрудничества, то есть, энергетических, нефтегазовых, транспортных проектов»,- отметил он.

И.Алиев напомнил, что все международные проекты обходят Армению по одной причине – оккупации азербайджанских территорий. «Если оккупации будет положен конец, тогда естественно, в нашем регионе было бы более широкое международное сотруджничество и устойчивый мир»,- сказал он.

Президент выразил уверенность, что повышение экономической мощи и международного авторитета Азербайджана поможет в решении карабахской проблемы. «Мы видим результаты, положительную динамику»,- сказал И.Алиев.

«Если быть откровенным, мы видим неисполнение резолюций международных организаций и не видим мер за это. Совбез ООН принимает резолюции, но конфликт не находит решения, резолюции не исполняются. Поэтому мы, естественно, должны опираться на международное право, но, наряду с этим, должны быть еще сильнее. Если мы будем экономически сильными, мы будем иметь и политическую власть»,- отметил он.

Ф.Исазаде