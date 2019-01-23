Венесуэльская оппозиция планирует массовые протесты против политики властей

Венесуэльская оппозиция выступила с призывом к жителям Каракаса и других городов страны выйти в среду на манифестации протеста против политики президента страны Николаса Мадуро.

Поводом для призыва послужили события, произошедшие в Каракасе ранее на этой неделе - подавление попытки мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм, разгон с применением слезоточивого газа манифестантов, которые вышли на улицу в поддержку мятежников и отстранение от должности главы Национальной ассамблеи (парламента) страны Хуана Гуаидо. Большинство венесуэльских парламентариев находятся в оппозиции к Н.Мадуро.

По словам первого заместителя председателя венесуэльского парламента Сталина Гонсалеса, акция должна стать частью "великого выхода", необходимого Венесуэле для того, чтобы страна смогла покончить с кризисом.

В связи с возможностью беспорядков Ситуационно-кризисный центр МИД России распространил в Twitter предупреждение, в котором в частности говорится: "Венесуэла- 23 января - анонсированы протестные акции оппозиции по всей стране, включая столицу г. Каракас; повышенные меры безопасности; возможны манифестации, столкновения с органами правопорядка".

Венесуэла живет в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Недавно на второй срок в стране вступил президент Николас Мадуро, выборы которого многие страны признали нелегитимными.