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Регион 23.01.2019 09:07

МИД Турции заявляет о гибели четырех своих граждан во время пожара на судах в Керченском проливе

Четыре гражданина Турции погибли, четыре пропали без вести при пожаре на судах в районе Керченского пролива, сообщает МИД Турции.

"По предварительным данным, из 16 турецких членов экипажа, находившихся на двух судах, спасены восемь, четверо скончались. Продолжаются поисково-спасательные работы еще четырех граждан, пропавших без вести", - следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД Турции.

Два судна - "Канди" и "Маэстро" - под флагом Танзании находились на якорной стоянке в Черном море в нейтральных водах, загорелись 21 января в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым).

На танкерах был сжиженный газ, заправились им в Темрюке . Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

На танкерах находились 32 гражданина Турции и Индии: десять погибли, десять пропали без вести, 12 спасены.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КЕРЧЬ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]