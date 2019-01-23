МИД Турции заявляет о гибели четырех своих граждан во время пожара на судах в Керченском проливе

Четыре гражданина Турции погибли, четыре пропали без вести при пожаре на судах в районе Керченского пролива, сообщает МИД Турции.
"По предварительным данным, из 16 турецких членов экипажа, находившихся на двух судах, спасены восемь, четверо скончались. Продолжаются поисково-спасательные работы еще четырех граждан, пропавших без вести", - следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД Турции.
Два судна - "Канди" и "Маэстро" - под флагом Танзании находились на якорной стоянке в Черном море в нейтральных водах, загорелись 21 января в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым).
На танкерах был сжиженный газ, заправились им в Темрюке . Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.
На танкерах находились 32 гражданина Турции и Индии: десять погибли, десять пропали без вести, 12 спасены.
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