Павел Шаповалов, которого задержали за то, что он требовал направить в Афганистан самолет рейсом Сургут-Москва, затруднился объяснить причины своего поступка.

На видео допроса, которое распространил во вторник Следственный Комитет РФ, отвечая на вопрос, почему он хотел попасть именно в Афганистан, П.Шаповалов сказал: "Это не так все просто, как кажется с первого раза".

"Мне туда (в Афганистан) вообще не надо было лететь", - добавил мужчина.

При этом он отрицает, что принимал наркотики или психотропные вещества перед посадкой на борт.

Ранее в пресс-службе СКР "Интерфаксу" сообщили, что П.Шаповалов в ближайшее время предстанет перед судом.

"Подозреваемый в захвате воздушного судна Павел Шаповалов официально задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшие дни будет решаться вопрос о его аресте и предъявлении обвинения",- сказали в ведомстве.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко ранее сообщила, что "по факту противоправных действий пассажира на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия)".

По ее словам, "пассажир в состоянии опьянения, угрожая, что у него имеется оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета".