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СНГ 23.01.2019 09:11

Подозреваемый в попытке захвата самолета говорит, что в Афганистан не собирался, но "не всё так просто"

Павел Шаповалов, которого задержали за то, что он требовал направить в Афганистан самолет рейсом Сургут-Москва, затруднился объяснить причины своего поступка.

На видео допроса, которое распространил во вторник Следственный Комитет РФ, отвечая на вопрос, почему он хотел попасть именно в Афганистан, П.Шаповалов сказал: "Это не так все просто, как кажется с первого раза".

"Мне туда (в Афганистан) вообще не надо было лететь", - добавил мужчина.

При этом он отрицает, что принимал наркотики или психотропные вещества перед посадкой на борт.

Ранее в пресс-службе СКР "Интерфаксу" сообщили, что П.Шаповалов в ближайшее время предстанет перед судом.

"Подозреваемый в захвате воздушного судна Павел Шаповалов официально задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшие дни будет решаться вопрос о его аресте и предъявлении обвинения",- сказали в ведомстве.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко ранее сообщила, что "по факту противоправных действий пассажира на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия)".

По ее словам, "пассажир в состоянии опьянения, угрожая, что у него имеется оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета".

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, СКР, ВИДЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]