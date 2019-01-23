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Регион 23.01.2019 09:42

Российские военные взаимодействуют с Турцией в связи с обострением в зоне деэскалации Идлиб

Российские военные проинформировали Турцию об обострении ситуации в зоне деэскалации Идлиб, где боевики "Джабхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая группировка) атаковали сирийскую армию.

"Центром примирения враждующих сторон организовано взаимодействие с турецкой стороной, до которой оперативно доводится информация об обстановке в районах населенных пунктов Абу-Духур и Абу-Шардж", - сказал начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, РОССИЯ, ВОЕННЫЕ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]