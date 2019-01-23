Российские военные взаимодействуют с Турцией в связи с обострением в зоне деэскалации Идлиб

Российские военные проинформировали Турцию об обострении ситуации в зоне деэскалации Идлиб, где боевики "Джабхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая группировка) атаковали сирийскую армию.

"Центром примирения враждующих сторон организовано взаимодействие с турецкой стороной, до которой оперативно доводится информация об обстановке в районах населенных пунктов Абу-Духур и Абу-Шардж", - сказал начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.