Казахстан станет участником мониторингового комитета ОПЕК+

Казахстан войдет в состав мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"Да, Казахстан дал согласие на участие в мониторинговом комитете ОПЕК+", - сказал К.Бозумбаев журналистам в среду в Астане.

"Комитет наблюдает за всеми. Выбираются страны, у которых добыча достаточно большая, есть авторитет. Все вместе наблюдают, обсуждают, кто выполнил, кто не выполнил (договоренности - ИФ). Прогнозируют, как ситуация будет обстоять", - добавил он.

Объявление о включении Казахстана в состав мониторингового комитета, предположительно, будет сделано весной 2019 года.

Мониторинговый комитет (JMMC), в который входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии, был создан для контроля за соблюдением соглашения ОПЕК+ и выработке рекомендаций о его корректировке.