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ТЭК 23.01.2019 09:13

Казахстан станет участником мониторингового комитета ОПЕК+

Казахстан войдет в состав мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"Да, Казахстан дал согласие на участие в мониторинговом комитете ОПЕК+", - сказал К.Бозумбаев журналистам в среду в Астане.

"Комитет наблюдает за всеми. Выбираются страны, у которых добыча достаточно большая, есть авторитет. Все вместе наблюдают, обсуждают, кто выполнил, кто не выполнил (договоренности - ИФ). Прогнозируют, как ситуация будет обстоять", - добавил он.

Объявление о включении Казахстана в состав мониторингового комитета, предположительно, будет сделано весной 2019 года.

Мониторинговый комитет (JMMC), в который входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии, был создан для контроля за соблюдением соглашения ОПЕК+ и выработке рекомендаций о его корректировке.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОПЕК, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]