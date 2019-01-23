Разведка США рассматривает появление новых технологий как основную угрозу безопасности

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс обнародовал обновленную стратегию на следующие четыре года, в которой основной акцент сделал на угрозах, создаваемых технологическим прогрессом.
"Стратегическая среда быстро меняется, и Соединенные Штаты сталкиваются со все более сложным и неопределенным миром, в котором угрозы становятся все более разнообразными и взаимосвязанными", - говорится в обновленной стратегии национальной разведки США, опубликованной в ряде американских СМИ.
Согласно ей, разведывательное сообщество планирует сосредоточиться на противодействии киберугрозам, терроризму, оружию массового уничтожения и угрозе от операций иностранной разведки.
В документе сделан значительный акцент на угрозах, создаваемых технологическим прогрессом.
"Новейшие технологии, такие как искусственный интеллект, автоматизация и высокопроизводительные вычисления развивают вычислительные возможности, которые могут быть экономически выгодными, однако эти достижения также позволяют создавать новые и улучшенные военные и разведывательные возможности для наших противников", - следует из стратегии.
Среди традиционных противников США в стратегии упоминаются Россия и Китай.
"Российские усилия по увеличению своего влияния и авторитета, вероятно, продолжатся и могут противоречить целям и приоритетам США во многих регионах", - говорится в стратегии.
В документе также добавляется, что по-прежнему вызывает озабоченность "китайская военная модернизация и дальнейшее стремление к экономическому и территориальному господству в Тихоокеанском регионе и за его пределами".
Однако уточняется, что "существуют возможности для работы с Пекином по вопросам, представляющим взаимный интерес".
Также признаются растущие стратегические вызовы в космосе и киберпространстве, включая цифровые угрозы, которые могут нанести ущерб критически важной инфраструктуре или повлиять на общественную безопасность и экономическую стабильность.
"Россия и Китай продолжат использовать весь спектр противоспутниковых вооружений, чтобы уменьшить военную эффективность США и общую безопасность", - говорится в стратегии.
"(Разведывательное сообщество) должно стать более гибким, инновационным и устойчивым, чтобы эффективно бороться с этими угрозами и все более изменчивым миром, который их формирует", - следует из документа.
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