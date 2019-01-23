Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9309 RUR   0.0256 GBR   2.1895 TRY   0.3185

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.57 -1.44 Brent 61.50 -1.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Янв 11° 26 Янв

Дальнее зарубежье 23.01.2019 10:01

Разведка США рассматривает появление новых технологий как основную угрозу безопасности

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс обнародовал обновленную стратегию на следующие четыре года, в которой основной акцент сделал на угрозах, создаваемых технологическим прогрессом.

"Стратегическая среда быстро меняется, и Соединенные Штаты сталкиваются со все более сложным и неопределенным миром, в котором угрозы становятся все более разнообразными и взаимосвязанными", - говорится в обновленной стратегии национальной разведки США, опубликованной в ряде американских СМИ.

Согласно ей, разведывательное сообщество планирует сосредоточиться на противодействии киберугрозам, терроризму, оружию массового уничтожения и угрозе от операций иностранной разведки.

В документе сделан значительный акцент на угрозах, создаваемых технологическим прогрессом.

"Новейшие технологии, такие как искусственный интеллект, автоматизация и высокопроизводительные вычисления развивают вычислительные возможности, которые могут быть экономически выгодными, однако эти достижения также позволяют создавать новые и улучшенные военные и разведывательные возможности для наших противников", - следует из стратегии.

Среди традиционных противников США в стратегии упоминаются Россия и Китай.

"Российские усилия по увеличению своего влияния и авторитета, вероятно, продолжатся и могут противоречить целям и приоритетам США во многих регионах", - говорится в стратегии.

В документе также добавляется, что по-прежнему вызывает озабоченность "китайская военная модернизация и дальнейшее стремление к экономическому и территориальному господству в Тихоокеанском регионе и за его пределами".

Однако уточняется, что "существуют возможности для работы с Пекином по вопросам, представляющим взаимный интерес".

Также признаются растущие стратегические вызовы в космосе и киберпространстве, включая цифровые угрозы, которые могут нанести ущерб критически важной инфраструктуре или повлиять на общественную безопасность и экономическую стабильность.

"Россия и Китай продолжат использовать весь спектр противоспутниковых вооружений, чтобы уменьшить военную эффективность США и общую безопасность", - говорится в стратегии.

"(Разведывательное сообщество) должно стать более гибким, инновационным и устойчивым, чтобы эффективно бороться с этими угрозами и все более изменчивым миром, который их формирует", - следует из документа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РАЗВЕДКА, СТРАТЕГИЯ


Похожие новости


ExxonMobil изучит потенциал углеводородов в Западной Грузии В разведке США склоняются к версии причастности саудовского принца к исчезновению журналиста Самолет ВВС США провел очередную разведку вблизи Северной Кореи Американские военные самолеты вновь провели разведку у сирийского побережья и российских баз Самолет ВВС США провел разведку у российских рубежей на юге Балтики Путин: шпионить против собственных союзников неприлично

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]