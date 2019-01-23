Мадуро заявил о пересмотре дипломатических отношений с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что приказал пересмотреть дипломатические отношения с США.

"Я поручил главе МИД Венесуэлы начать полный пересмотр отношений с США и принять политические меры", - заявил Н.Мадуро в эфире телеканала Telesur.

Таким образом, глава Венесуэлы ответил на комментарии вице-президента США Майка Пенса, который выразил поддержку лидеру оппозиции Хуану Гуаидо и назвал Н.Мадуро "диктатором, у которого нет законных оснований на власть".

Накануне в столице Венесуэлы была совершена попытка военного мятежа.

После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Х.Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста в среду.