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Дальнее зарубежье 23.01.2019 09:18

Мадуро заявил о пересмотре дипломатических отношений с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что приказал пересмотреть дипломатические отношения с США.

"Я поручил главе МИД Венесуэлы начать полный пересмотр отношений с США и принять политические меры", - заявил Н.Мадуро в эфире телеканала Telesur.

Таким образом, глава Венесуэлы ответил на комментарии вице-президента США Майка Пенса, который выразил поддержку лидеру оппозиции Хуану Гуаидо и назвал Н.Мадуро "диктатором, у которого нет законных оснований на власть".

Накануне в столице Венесуэлы была совершена попытка военного мятежа.

После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Х.Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста в среду.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, США, ОТНОШЕНИЯ, ПЕРЕСМОТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]