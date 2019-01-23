Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано в Индийском океане близ ЮАР

Подземный толчок магнитудой 6,7 зафиксирован в Индийском океане в 1677 км юго-восточнее Ист-Лондона (ЮАР), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 23:01 во вторник землетрясения имел координаты -43.04 градуса южной широты и 42.21 радиуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".