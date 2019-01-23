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Дальнее зарубежье 23.01.2019 09:19

Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано в Индийском океане близ ЮАР

Подземный толчок магнитудой 6,7 зафиксирован в Индийском океане в 1677 км юго-восточнее Ист-Лондона (ЮАР), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 23:01 во вторник землетрясения имел координаты -43.04 градуса южной широты и 42.21 радиуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮАР, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]