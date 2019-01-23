Армия обороны Израиля подтвердила атаку по целям в секторе Газа в ответ на обстрелы

Израильские военные ответили на обстрелы с территории сектора Газа, об этом сообщает Армия обороны Израиля.
"В течение дня террористы несколько раз обстреливали наших военнослужащих, дислоцированных вдоль израильской границы с Газой. В ответ на это истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким террористическим объектам в военном лагере ХАМАС на севере Сектора Газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Армии обороны Израиля.
Ранее Jerusalem Post написала, что израильские ВВС атаковали цели террористов в Газе во вторник вечером в ответ на обстрел израильских сил. В одном из таких инцидентов был ранен в голову офицер Армии обороны Израиля.
По сообщениям ряда СМИ, по меньшей мере, две базы ХАМАС подверглись воздушным ударам. Один член ХАМАС был убит, а еще четверо получили ранения.
Группа миротворцев из Азербайджана отправилась в Афганистан в рамках миссии НАТО
Содокладчики ПАСЕ по Азербайджану приветствуют прекращение нового уголовного дела в отношении блогера Гусейнова
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 29 нарушений - Минобороны Азербайджана
Amec Foster Wheeler Italiana открыла представительство в Азербайджане
Газпром открыл представительство в Азербайджане
Президент Алиев обсудил вопросы сотрудничества с главой The Boston Consulting Group
Около 80 новых учебников модульного типа планируют подготовить в Азербайджане – замминистра образования
В Баку в 2019 году откроется новый центр профобразования
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2018г увеличилось на 19,5%
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
5 гигабайт БЕСПЛАТНОГО интернета от Bakcell для жителей 6 регионов страны
Потребительские кредиты стали очень выгодными в Банке Республика
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»