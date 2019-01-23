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Дальнее зарубежье 23.01.2019 09:20

Армия обороны Израиля подтвердила атаку по целям в секторе Газа в ответ на обстрелы

Израильские военные ответили на обстрелы с территории сектора Газа, об этом сообщает Армия обороны Израиля.

"В течение дня террористы несколько раз обстреливали наших военнослужащих, дислоцированных вдоль израильской границы с Газой. В ответ на это истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким террористическим объектам в военном лагере ХАМАС на севере Сектора Газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Армии обороны Израиля.

Ранее Jerusalem Post написала, что израильские ВВС атаковали цели террористов в Газе во вторник вечером в ответ на обстрел израильских сил. В одном из таких инцидентов был ранен в голову офицер Армии обороны Израиля.

По сообщениям ряда СМИ, по меньшей мере, две базы ХАМАС подверглись воздушным ударам. Один член ХАМАС был убит, а еще четверо получили ранения.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]