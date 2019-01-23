Постпред Сирии при ООН предупредил Израиль о возможности ударов по аэропорту Тель-Авива

Сирия в качестве ответов на атаки израильских ВВС на аэропорт Дамаска может нанести удары по аэропорту Тель-Авива, заявил постпред Сирии при ООН Башар Джафари.
Он сказал в Совете безопасности ООН, что если Совбез не примет мер против неоднократных нападений Израиля на сирийскую территорию, то Сирия "воспользуется своим законным правом на самооборону и ответит на удары Израиля по международному аэропорту Дамаска ударом по аэропорту Тель-Авива".
Дипломат добавил: "Настало время для СБ ООН остановить повторяющиеся агрессивные атаки Израиля на территорию Сирийской Арабской Республики".
В понедельник Израиль предпринял ракетную атаку на объекты в районе международного аэропорта сирийской столицы, заявив, что они являются складами оружия иранских военных, находящихся в Сирии. По данным российских военных, ПВО Сирии уничтожило несколько ракет, однако погибли четыре сирийских военнослужащих, шестеро получили ранения.
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