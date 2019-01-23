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Дальнее зарубежье 23.01.2019 09:21

Постпред Сирии при ООН предупредил Израиль о возможности ударов по аэропорту Тель-Авива

Сирия в качестве ответов на атаки израильских ВВС на аэропорт Дамаска может нанести удары по аэропорту Тель-Авива, заявил постпред Сирии при ООН Башар Джафари.

Он сказал в Совете безопасности ООН, что если Совбез не примет мер против неоднократных нападений Израиля на сирийскую территорию, то Сирия "воспользуется своим законным правом на самооборону и ответит на удары Израиля по международному аэропорту Дамаска ударом по аэропорту Тель-Авива".

Дипломат добавил: "Настало время для СБ ООН остановить повторяющиеся агрессивные атаки Израиля на территорию Сирийской Арабской Республики".

В понедельник Израиль предпринял ракетную атаку на объекты в районе международного аэропорта сирийской столицы, заявив, что они являются складами оружия иранских военных, находящихся в Сирии. По данным российских военных, ПВО Сирии уничтожило несколько ракет, однако погибли четыре сирийских военнослужащих, шестеро получили ранения.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]