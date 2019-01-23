16-я Международная конференция по экспортному контролю и безопасности границ, которая должна была состояться в шотландском Эдинбурге в середине февраля, отменена, сообщает CNN.
Согласно письму директора Управления по сотрудничеству в области экспортного контроля госдепа США Кэтрин Инсли, с которым удалось ознакомиться телеканалу CNN, конференция была отложена "из-за неопределенности, связанной с продолжающимся частичным закрытием федерального правительства США".
Отмечается, что ведется работа "над определением альтернативных дат".
Телеканал сообщает, что письмо было разослано по меньшей мере 55 посольствам и представительствам США по всему миру, которые содействовали организации поездок участников конференции.
Представитель госдепартамента, в свою очередь, подтвердил СМИ, что мероприятие отменяется.
"В свете очень ограниченного финансирования, доступного во время прекращения ассигнований, департамент будет разумно использовать ограниченные, оставшиеся ресурсы. Поездки, наём, заключение контрактов, связи с общественностью и другие виды деятельности будут по-прежнему осуществляться ограниченным образом", - заявил представитель госдепартамента.
Он отметил, что мероприятие, как правило, объединяет более 250 "практиков экспортного контроля и пограничной безопасности" из 85 стран.
Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.
Практически 800 тыс. госслужащих в США в настоящее время либо работают без зарплаты, либо отправлены в неоплачиваемый отпуск во время "шатдауна".
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