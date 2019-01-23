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Дальнее зарубежье 23.01.2019 10:22

Госдепартамент США отменил международную конференцию по безопасности границ из-за "шатдауна"

16-я Международная конференция по экспортному контролю и безопасности границ, которая должна была состояться в шотландском Эдинбурге в середине февраля, отменена, сообщает CNN.

Согласно письму директора Управления по сотрудничеству в области экспортного контроля госдепа США Кэтрин Инсли, с которым удалось ознакомиться телеканалу CNN, конференция была отложена "из-за неопределенности, связанной с продолжающимся частичным закрытием федерального правительства США".

Отмечается, что ведется работа "над определением альтернативных дат".

Телеканал сообщает, что письмо было разослано по меньшей мере 55 посольствам и представительствам США по всему миру, которые содействовали организации поездок участников конференции.

Представитель госдепартамента, в свою очередь, подтвердил СМИ, что мероприятие отменяется.

"В свете очень ограниченного финансирования, доступного во время прекращения ассигнований, департамент будет разумно использовать ограниченные, оставшиеся ресурсы. Поездки, наём, заключение контрактов, связи с общественностью и другие виды деятельности будут по-прежнему осуществляться ограниченным образом", - заявил представитель госдепартамента.

Он отметил, что мероприятие, как правило, объединяет более 250 "практиков экспортного контроля и пограничной безопасности" из 85 стран.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Практически 800 тыс. госслужащих в США в настоящее время либо работают без зарплаты, либо отправлены в неоплачиваемый отпуск во время "шатдауна".

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Тэги: США, ГОСДЕП, КОНФЕРЕНЦИЯ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]