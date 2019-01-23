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Дальнее зарубежье 23.01.2019 10:43

Палата представителей американского конгресса поддержала членство США в НАТО

Палата представителей Конгресса США подавляющим числом голосов приняла законопроект в поддержку НАТО, сообщило издание The Hill.

За законопроект, отвергающий любые усилия, направленные на выход США из североатлантического союза, проголосовали 357 законодателей, все 22 выступивших против - республиканцы, отмечает газета.

"Этот законопроект четко отражает, что Конгресс все еще верит в миссию, которую выполняет НАТО, и предотвратит все близорукие попытки подрыва НАТО и одностороннего выхода из альянса", - заявил журналистам лидер большинства в палате представителей демократ Стэни Хойер.

Ранее The New York Times со ссылкой на помощников президента США Дональда Трампа сообщала, что в минувшем году глава государства несколько раз выдвигал идею о возможном выходе США из альянса.

Документ содержит положения, призывающие членов НАТО выполнить свои обязательства по перечислению не менее 2% своего ВВП на оборонные нужды блока. Это также необходимо для "надежного финансирования Европейской инициативы сдерживания для противодействия российской агрессии", отмечается в законопроекте.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, НАТО, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]