Палата представителей американского конгресса поддержала членство США в НАТО

Палата представителей Конгресса США подавляющим числом голосов приняла законопроект в поддержку НАТО, сообщило издание The Hill.
За законопроект, отвергающий любые усилия, направленные на выход США из североатлантического союза, проголосовали 357 законодателей, все 22 выступивших против - республиканцы, отмечает газета.
"Этот законопроект четко отражает, что Конгресс все еще верит в миссию, которую выполняет НАТО, и предотвратит все близорукие попытки подрыва НАТО и одностороннего выхода из альянса", - заявил журналистам лидер большинства в палате представителей демократ Стэни Хойер.
Ранее The New York Times со ссылкой на помощников президента США Дональда Трампа сообщала, что в минувшем году глава государства несколько раз выдвигал идею о возможном выходе США из альянса.
Документ содержит положения, призывающие членов НАТО выполнить свои обязательства по перечислению не менее 2% своего ВВП на оборонные нужды блока. Это также необходимо для "надежного финансирования Европейской инициативы сдерживания для противодействия российской агрессии", отмечается в законопроекте.
Группа миротворцев из Азербайджана отправилась в Афганистан в рамках миссии НАТО
Содокладчики ПАСЕ по Азербайджану приветствуют прекращение нового уголовного дела в отношении блогера Гусейнова
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 29 нарушений - Минобороны Азербайджана
Amec Foster Wheeler Italiana открыла представительство в Азербайджане
Газпром открыл представительство в Азербайджане
Президент Алиев обсудил вопросы сотрудничества с главой The Boston Consulting Group
Около 80 новых учебников модульного типа планируют подготовить в Азербайджане – замминистра образования
В Баку в 2019 году откроется новый центр профобразования
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2018г увеличилось на 19,5%
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
5 гигабайт БЕСПЛАТНОГО интернета от Bakcell для жителей 6 регионов страны
Потребительские кредиты стали очень выгодными в Банке Республика
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»