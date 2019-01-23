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Дальнее зарубежье 23.01.2019 11:01

Команда спецпрокурора Мюллера изучает связи кампании Трампа с Национальной стрелковой ассоциацией США

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году, заинтересовалась отношениями кампании Дональда Трампа с Национальной стрелковой ассоциацией США (NRA), сообщает CNN.

"Когда я отвечал на вопросы команды спецпрокурора, меня спросили о кампании Трампа и наших делах с Национальной стрелковой ассоциацией США (NRA)", - рассказал телеканалу Сэм Нюнберг, бывший помощник кампании Трампа.

Он отметил, что спецпрокурора, в частности, интересовало, как Дональд Трамп и его сотрудники завязали отношения с Национальной стрелковой ассоциацией США. Также задавались вопросы относительно выступления Д.Трампа на ежегодном собрании ассоциации в 2015 году.

Представитель канцелярии специального прокурора отказался от комментариев телеканалу. Национальная стрелковая ассоциация США также не ответила на запрос СМИ.

Как отмечает CNN, Национальная стрелковая ассоциация США подверглась тщательному изучению со стороны законодателей за массовые расходы в поддержку Д.Трампа в 2016 году и связи с российскими гражданами.

Телеканал напоминает, что Национальная стрелковая ассоциация США потратила более $30 млн на поддержку кандидатуры Д.Трампа во время президентской кампании.

Кроме того, россиянка Мария Бутина, которую в США обвиняют в "преступном сговоре" и работе "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора", призналась, что хотела приобрести контакты среди республиканцев и в Национальной стрелковой ассоциации США.

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Тэги: США, ТРАМП, МЮЛЛЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]