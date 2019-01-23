ОАГ проведет чрезвычайное заседание по ситуации в Венесуэле

Организация американских государств (ОАГ) проведет в четверг заседание, на котором будет обсуждаться ситуация в Венесуэле.

"Постоянный совет Организации американских государств проведет специальное заседание в четверг, 24 января, в 11:00 по восточному времени (16:00 по Гринвичу) (...) по просьбе постоянных миссий Аргентины, Бразилии, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Соединенных Штатов, Перу, Чили для рассмотрения "последних событий в Венесуэле", - следует из информации, размещенной на сайте организации.

Ранее венесуэльская оппозиция выступила с призывом к жителям Каракаса и других городов страны выйти в среду на манифестации протеста против политики президента страны Николаса Мадуро.

Поводом для призыва послужили события, произошедшие в Каракасе ранее на этой неделе - подавление попытки мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм, разгон с применением слезоточивого газа манифестантов, которые вышли на улицу в поддержку мятежников и отстранение от должности главы Национальной ассамблеи (парламента) страны Хуана Гуаидо. Большинство венесуэльских парламентариев находятся в оппозиции к Н.Мадуро.

По словам первого заместителя председателя венесуэльского парламента Сталина Гонсалеса, акция должна стать частью "великого выхода", необходимого Венесуэле для того, чтобы страна смогла покончить с кризисом.